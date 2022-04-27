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В России пообещали запустить 15 спутников «Глонасс-К2»

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

До 2030 года в России запустят около 15 навигационных космических аппаратов «Глонасс-К2». Об этом говорится в презентации генерального директора компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева Николая Тестоедова, которую представили на международном форуме «Сфера», передает ТАСС.

«К 2030 году планируется запустить до 15 космических аппаратов», — говорится в презентации.

Тестоедов отметил, что в 2022 году также планируют запустить один спутник «Глонасс-М», а до 2024 года на орбиту выведут восемь космических аппаратов «Глонасс-К». Он подчеркнул, что спутники выводят по оперативной необходимости.

«К концу 2024 года 14 космических аппаратов "Глонасс-М" и "Глонасс-К" в составе орбитальной группировки будут способны передавать гражданский сигнал L3 с кодовым разделением системы ГЛОНАСС», — уточняется в презентации.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» перенесла запуск первого высокоорбитального космического аппарата Глобальной навигационной спутниковой системы.

В марте компания ИСС запатентовала электромагнитный двигатель, который позволяет уводить с орбиты отработавшие космические аппараты.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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