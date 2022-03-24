Создатель спутников ГЛОНАСС запатентовал двигатель

Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".

Создатель спутников российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) — «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» — запатентовал электромагнитный двигатель, позволяющий уводить с орбиты отработавшие космические аппараты, сообщает ТАСС.

«Электромагнитный космический двигатель, преобразующий непосредственно электрическую энергию от источника постоянного тока на борту космического аппарата (КА) в кинетическую энергию, содержит индукционные устройства (ИУ), расположенные поровну на двух платформах, закрепленных на диагонально противоположных относительно центра масс КА посадочных местах корпуса КА посредством штанг», — говорится в патенте.

В документе уточняется, что изобретение позволит уводить отработавшие свой срок искусственные спутники Земли с рабочих орбит в атмосферу. «Уводить КА со средних орбит, где находятся спутники глобальной навигационной связи типа ГЛОНАСС и GPS, на околоземные орбиты утилизации станет возможным», — говорится в патенте.

В декабре ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» нового поколения ГЛОНАСС может быть запущен во втором квартале 2022 года.