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Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора

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Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев
Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос ради европейского манипулятора. Соответствующая трансляция ведется «Роскосмосом».

В сообщении на сайте госкорпорации отмечается, что целью выхода является продолжение подготовки робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе на российском сегменте Международной космической станции (МКС).

Основными задачами выхода называются демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора, подготовка концевых эффекторов и локтя ERA к работе, монтаж трех поручней на ERA и наблюдение за перемещениями концевых эффекторов ERA на базовые летные точки.

Уточняется, что все манипуляции будут выполняться на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Ранее космонавты выходили в открытый космос 18 апреля.

В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

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