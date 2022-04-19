Войти
Lenta.ru

Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора

88
0
0
Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС
Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС.
Источник изображения: © Роскосмос/Олег Артемьев

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос ради подготовки европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. Прямая трансляция ведется «Роскосмосом».

Все работы планируется вести на внешней поверхности российского модуля «Наука».

Предполагается, в частности, установить внешний пульт управления ERA, смонтировать три поручня на манипуляторе, демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установить адаптер переносного рабочего места.

Расчетная продолжительность выхода составляет шесть часов 38 минут.

Ранее в апреле Артемьев и Матвеев провели первую тренировку в скафандрах на Международной космической станции (МКС) перед выходом в открытый космос.

В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Марс
МКС
Похожие новости
28.01.2021
США заявили, что открыты для обсуждения с РФ вариантов сотрудничества по лунной программе
15.10.2018
Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС
15.11.2016
Трамп пойдет в дальний космос по стопам "Аполлона"
20.04.2016
Символ космического лидерства СССР превратился в символ застоя
05.11.2015
Специалисты космической отрасли поддерживают выдвижение МКС на Нобелевскую премию мира
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
26.08.2009
США предлагают России организовать совместный полет на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге