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ЦАМТО

В Индии разработают отечественную ГСН для авиационных ракет, носителями которых являются истребители Су-30МКИ

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Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС.
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 28 апреля. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 26 апреля объявила о подписании контракта с Bharat Electronics Limited (BEL), предусматривающего совместную разработку и производство двухдиапазонной ИК ГСН (IRST).

Новая ГСН предназначена для оснащения ракет большой дальности, носителями которых являются истребители Су-30МКИ ВВС Индии.

Как сообщает Tribune India, контракт был подписан в рамках второго издания правил закупок MAKE-II "Процедуры оборонных закупок (DPA) 2020" в рамках инициативы "Делай в Индии".

Как говорится в сообщении HAL, предлагаемая система IRST станет стратегическим высокотехнологичным продуктом в области военной авионики. Как ожидается, система будет технически конкурентоспособна с существующими аналогами на мировом рынке с функциями телевизионной дневной камеры, инфракрасных и лазерных датчиков в одном канале для боевой авиационной техники. Новая ГСН предполагается для оснащения авиационных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

В сообщении отмечается, что объединение двух крупных оборонных предприятий для разработки технологически важных проектов (в данном случае новой ГСН) придаст мощный импульс инициативе Atmanirbhar Bharat (дословный перевод: "Самостоятельная Индия") в оборонном секторе.

Эта инициатива предусматривает развитие национальных компетенций в области разработки высокотехнологичных стратегических продуктов для различных платформ в глобальной конкурентной среде.

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Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
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