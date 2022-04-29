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ЦАМТО

Бундестаг принял заявление с призывом к правительству поддержать Киев тяжелым вооружением

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Германский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

ЦАМТО, 28 апреля. Бундестаг 28 апреля принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председательствующий на заседании вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

"Всего отдано 693 голосов, за проголосовали 586, против 100, семь воздержались. Заявление, таким образом, принято", – сообщил В.Кубики.

Депутаты призывают правительство продолжать поставки вооружений Украине и по возможности их ускорить, а также "расширить поставки тяжелого вооружения и сложных систем, например, в рамках многоэтапных обменов, не создавая угроз возможностям Германии в обороне".

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Страны
Германия
Украина
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