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Интерфакс-АВН

"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей

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ОДК
Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник изображения: http://www.uk-odk.ru/

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Специализированная компания "ОДК Инжиниринг" в 2021 году полностью консолидировала поставки продукции "Объединенной двигателестроительной корпорации" "Ростеха" в адрес клиентов наземного направления, сообщил в беседе с журналистами генеральный директор "ОДК Инжиниринга" Андрей Воробьев.

"Необходима внутренняя трансформация, чтобы своевременно повышать эффективность направлений бизнеса. ОДК отошла от жесткого функционального управления в сторону матричной схемы, управления через бизнес-процессы. Первым пилотным проектом стало выделение "ОДК Инжиниринга" в области поставок для наземного направления со своими маркетинговыми стратегиями и компетенциями. Требования к этим двигателям специфические: больше требований по надежности, ресурсы работы", - отметил он.

"Первый опыт этого бизнес-направления весьма успешен. Мы унифицировали бизнес-процессы, объединили принципы контрактации и сервиса, вышли на совместный проект с ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) по унифицированному газоперекачивающему агрегату. Запустили пилотный УГПА на КС "Юбилейная". В 2021 году, консолидировав выручку и финансовый результат от поставки всей продукции ОДК: комплексные поставки газоперекачивающих агрегатов, поставки газотурбинных электростанций, поставки энергетических двигателей, показали хороший результат. Выручка "ОДК Инжиниринг" в 2021 году выросла до 25 млрд рублей, это в 3,5 раза выше показателей предыдущего периода, прибыль составила 744 млн рублей", - поделился Воробьев.

Компания продолжает формировать портфель заказов, на ближайшие два года его объемы уже превысили 70 млрд рублей.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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1 комментарий
№1
29.04.2022 07:21
ОДК - лучшая компания ГК РОСТЕХ!
0
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