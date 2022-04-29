Войти
Lenta.ru

В США рассказали о российской подлодке с бассейном

816
0
0
Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула"
Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Российские атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» остаются самыми большими в мире. О возможностях субмарин рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Подводное водоизмещение подводных лодок проекта 941 составляет 48 тысяч тонн. Их особенностью стало наличие пяти обитаемых прочных корпусов внутри легкого корпуса. Размеры подводной лодки позволили разместить в «Акулах» бассейн и сауну.

Отмечается, что субмарины проекта 941 разработали для противодействия американским подлодкам типа «Огайо». «Акулы» могли нести 20 твердотопливных баллистических ракет подводных лодок Р-39 с разделяющейся головной частью.

В России продолжают эксплуатировать головной корабль серии подводных лодок проекта 941. ТК-208 «Дмитрий Донской» модернизировали по проекту 941УМ. ТК-208 перевооружили для испытаний ракетного комплекса «Булава». Также ТК-208 получил шесть торпедных аппаратов.

В апреле дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря.

В марте в Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Япония
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Проекты
636.3
877 Палтус
941 Акула
Ohio
Военные учения
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
27.01.2021
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Акулы войны. Самые грозные и необычные субмарины в мире
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:18
  • 24615
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях