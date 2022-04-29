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Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России

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АПЛ К-132 "Иркутск"
АПЛ К-132 "Иркутск".

Модернизированную атомную подводную лодку «Иркутск» планируют в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.

По словам источника агентства в кораблестроительной отрасли, в ходе модернизации подлодка получит возможность наносить удары и по береговым целям. В частности, она сможет нести 48 принципиально новых крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит три субмарины в 2022 году.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-132 Иркутск
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
Калибр КР
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