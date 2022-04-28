Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области готовую к бою 152-мм самоходную гаубицу 2С3М «Акация»

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Подразделения Росгвардии продолжают проводить разведывательно-поисковые мероприятия на территории Харьковской области в рамках военной спецоперации. В ходе одного из рейдов бойцы спецназа сумели захватить готовую к бою САУ "Акация".

Как сообщается на официальном сайте Росгвардии, при проведении рейда в одном из населенных пунктов Харьковской области, росгвардейцы обнаружили группу украинских националистов и замаскированную 152-мм самоходную гаубицу 2С3М "Акация", находившуюся на боевой позиции в полной готовности к открытию огня. Спецназ завязал бой с националистами, заставив их бросить технику и отступить.

В итоге бойцам Росгвардии досталась 152-мм САУ "Акация" в полностью рабочем состоянии и с полным боекомплексом. Потерь со стороны росгвардейцев нет, о потерях противника также ничего не сообщается.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий (...) выявили вооруженную группу националистов и замаскированную самоходную артиллерийскую установку на боевой позиции. Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти и бросить заранее подготовленные позиции

- говорится в сообщении.

Отмечается, что захваченная гаубица своим ходом отправилась на базу отряда Росгвардии, после чего, вероятней всего, будет передана на вооружение подразделений Донецкой или Луганской республик. По имеющимся договоренностям, все трофеи российских войск, взятые в ходе спецоперации, передаются народным милициям республик Донбасса. Распространяется это правило и на подразделения Росгвардии.