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Рогозин рассказал о мобилизационном периоде в «Роскосмосе»

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о мобилизационном периоде в госкорпорации.

«У нас мощный мобилизационный период идет, никто у нас в отпуска не уходит. Я запретил все отпуска с 24 февраля, поэтому все заводы у нас работают сейчас на полную мощь», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время госкорпорация активно восполняет боевой арсенал России, в связи с чем сотрудники не уходят в отпуск.

«Сейчас самое главное — это должным образом организовать восполнение арсеналов, потому что арсеналы достаточно активно тратятся, все работы по восполнению развернуты», — добавил Рогозин.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса», выступая с приветственным словом к участникам конгресса «Сфера», пригласил частные компании и государственных операторов связи собраться в «единый кулак». По его мнению, подобная гибкая структура позволит совместить интересы частных компаний и «Роскосмоса» в переговорах с правительством России по развитию орбитальной группировки страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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