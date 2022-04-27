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Рогозин призвал к созданию «единого кулака»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Бобылев, ТАСС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бизнес и государство к созданию единого спутникового оператора России. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Выступая с приветственным словом к участникам конгресса «Сфера», глава «Роскосмоса» пригласил частные компании и государственных операторов связи собраться в «единый кулак». По мнению руководителя госкорпорации, подобная гибкая структура позволит совместить интересы частных компаний и «Роскосмоса» в переговорах с правительством России по развитию орбитальной группировки страны.

Рогозин отметил, что проект «Сфера» станет «заявкой на полную независимость нашей страны в вопросе обеспечения бизнеса и государственных органов власти всеми космическими сервисами — связными, сервисами наблюдения, управления инфраструктуры». «Безусловно, это создает колоссальный коммерческий результат», — уверен гендиректор.

В сентябре 2021 года РИА Новости, ссылаясь на материалы «Информационных спутниковых систем» (ИСС), сообщило, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет.

В июне того же года Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что реализация российской космической программы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, из которых 500 миллиардов — внебюджетные средства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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