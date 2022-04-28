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В США рассказали о возможностях российской подводной лодки пятого поколения

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Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"
Проект АПЛ пятого поколения "Хаски".

Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта «Хаски» являются загадкой для НАТО и США. В публикации 19FortyFive рассказали о возможностях российской подлодки.

Новая подводная лодка будет меньше АПЛ проекта 885М «Ясень-М». «Хаски» получит легкий корпус из композитных материалов, который снизит заметность и массу подводной лодки.

Считается, что подводное водоизмещение субмарины составит 11 340 тонн. Силовая установка позволит «Хаски» развивать под водой скорость до 35 узлов. Автономность плавания подводной лодки может достичь 90 суток.

В публикации утверждается, что «Хаски» сможет выполнять задачи стратегических и многоцелевых подводных лодок. Модульная конструкция отсека вооружения позволит использовать баллистические и крылатые ракеты. Перспективная подводная лодка сможет нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон».

В апреле стало известно, что на «Адмиралтейских верфях» начался второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит три субмарины в 2022 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
Б-586 Кронштадт
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
Хаски
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