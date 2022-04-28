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Навигационный спутник «Глонасс-К2» запустят осенью

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» выведут на орбиту осенью 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск нового космического аппарата "Глонасс-К2" запланирован на сентябрь текущего года», — отметил он.

В апреле генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что до 2030 года в России могут запустить около 15 спутников «Глонасс-К2». Также он отметил, что в 2022 году в России создадут четыре спутника «Глонасс».

Ранее в том же месяце генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направит предложение по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС.

В январе в компании ИСС сообщили, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» планируется запустить в мае.

В декабре 2021 года источник в ракетно-космической отрасли заявил, что «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале 2022 года.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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