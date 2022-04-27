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Военное обозрение

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного арсенала страны

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея примет меры по дальнейшему расширению своего ядерного арсенала для сдерживания стран, готовых к конфронтации с Пхеньяном. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В понедельник в столице КНДР Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 90-летию со дня создания Корейской народной армии. Присутствовавший на мероприятии Ким Чен Ын по окончании парада сделал несколько заявлений, в том числе и по ядерной программе. По его словам, Северная Корея будет предпринимать дальнейшие шаги по расширению и развитию своего ядерного потенциала, направленного на сдерживание "некоторых стран", желающих конфронтации с КНДР.

Согласно заявлению северокорейского лидера, Пхеньян готов, в случае необходимости, применить ядерное оружие для своей защиты.

Мы продолжим принимать меры для дальнейшего укрепления и развития ядерных сил, которыми обладает наша страна, максимальными и быстрыми темпам. Если какая-либо держава попытается покуситься на фундаментальные интересы нашей страны, у наших ядерных сил не будет других вариантов, кроме как неожиданно ответить на это

- приводит ЦТАК заявление Ким Чен Ына.

По данным ЦТАК, северокорейские ученые и военные получили указание провести тщательную подготовку к применению ядерного сдерживания в любое время.

Ранее Северная Корея отказалась прекращать разработку наступательного вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. По имеющимся данным, КНДР испытала новую МБР, способную достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

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