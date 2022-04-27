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ЦАМТО

Ян Новиков: ЗРС С-350 "Витязь" идет на замену системам, которые уже выработали свои сроки эксплуатации

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ЗРС С-350 «Витязь»
ЗРС С-350 «Витязь».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 26 апреля. ЗРС С-350 "Витязь" идет на замену системам, которые уже выработали свои сроки эксплуатации, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор Концерна Ян Новиков.

По его словам, "система получилась хорошая, компактная, все функции она выполняет с серьезным перекрытием боевых возможностей предшественников. Принципиальное отличие "Витязя" от всех других комплексов подобного класса – это возможность быстрого наведения ракет и обзора пространства. Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные".

Я.Новиков подчеркнул, что "ЗРС С-350 "Витязь" превосходит "одноклассников" по количеству ракет в боекомплекте и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса, который благодаря "круговому" режиму работы может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений. С-350 сопрягается со всеми средствами ПВО, может получать информацию от других комплексов и систем и, например, работать вторым эшелоном в связке с С-400, увеличивая плотность зенитного огня. "Витязь" способен обеспечить противовоздушную оборону и самостоятельно. Комплексов средней дальности с такими характеристиками в мире больше нет".

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Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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