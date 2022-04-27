Ян Новиков: ЗРС С-350 "Витязь" идет на замену системам, которые уже выработали свои сроки эксплуатации

ЦАМТО, 26 апреля. ЗРС С-350 "Витязь" идет на замену системам, которые уже выработали свои сроки эксплуатации, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор Концерна Ян Новиков.

По его словам, "система получилась хорошая, компактная, все функции она выполняет с серьезным перекрытием боевых возможностей предшественников. Принципиальное отличие "Витязя" от всех других комплексов подобного класса – это возможность быстрого наведения ракет и обзора пространства. Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные".

Я.Новиков подчеркнул, что "ЗРС С-350 "Витязь" превосходит "одноклассников" по количеству ракет в боекомплекте и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса, который благодаря "круговому" режиму работы может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений. С-350 сопрягается со всеми средствами ПВО, может получать информацию от других комплексов и систем и, например, работать вторым эшелоном в связке с С-400, увеличивая плотность зенитного огня. "Витязь" способен обеспечить противовоздушную оборону и самостоятельно. Комплексов средней дальности с такими характеристиками в мире больше нет".