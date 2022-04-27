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В России рассказали об отличии С-500 от С-400

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Пусковая установка С-500 «Прометей»
Пусковая установка С-500 «Прометей».
Источник изображения: tass.ru

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» предназначена для борьбы с ракетами и малозаметными целями. Об отличии С-500 от ЗРС С-400 «Триумф» в беседе с «Известиями» рассказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что С-500 может поражать ракеты, а зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для противовоздушной обороны (ПВО).

«С-400 пользуется большой популярностью за рубежом по формуле цена/качество, и очень многие хотели бы приобрести эту систему. И в 2022 году будет возможность ее приобрести, когда у нас на вооружении будет стоять С-500. Обнаружение ракет для нее в ближнем космосе будет возможно на расстоянии 600 километров от Земли. Радиолокационное обнаружение будет около 2 тысяч километров», — сообщил Кошкин.

Эксперт добавил, что С-500 может поражать самолеты-заправщики, малозаметные истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2 Spirit.

Ранее гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что концерн запустил в серийное производство систему С-500 «Прометей».

В феврале в публикации Military Watch предположили, что С-500 может снизить эффективность применения стелс-истребителей, поражая навигационные спутники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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