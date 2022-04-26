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Известия.ru

Эксперт рассказал об отличии системы ЗРК С-500 «Прометей» от предыдущей С-400

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Запуск в серийное производство систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» не означает, что системы ЗРК С-400 предыдущего поколения каким-то образом утратят свою значимость.

Как заявил «Известиям» эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин 25 апреля, «Прометей» — это противоракетная система, а С-400 по-прежнему остается для противовоздушной обороны (ПВО).

«С-400 пользуется большой популярностью за рубежом по формуле цена/качество, и очень многие хотели бы приобрести эту систему. И в 2022 году будет возможность ее приобрести, когда у нас на вооружении будет стоять С-500. Обнаружение ракет для нее в ближнем космосе будет возможно на расстоянии 600 км от Земли. Радиолокационное обнаружение будет около 2 тыс. км», — пояснил эксперт.

Кошкин также объяснил, что система С-500 предназначена также для борьбы с американскими истребителями пятого поколения F-22 и F-35, а также самолетом-невидимкой В-2. Кроме того, «Прометеи» смогут поражать и самолеты-заправщики.

«Российский «Прометей» становится ужасом для палубной авиации и для авианосцев», — отметил военный эксперт.

Ранее в этот день гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что в России началось серийное производство новейшей системы зенитно-ракетного комплекса С-500. Как напомнил Новиков, боевые возможности системы значительно выше ранее созданных подобных комплексов. На вооружение Российской армии С-500 поступит в сроки, определенные гособоронзаказом.

В январе сообщалось, что С-500 «Прометей» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря 2021 года источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущены и переданы личному составу.


В декабре 2021 года сообщалось, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания. Уточнялось, что с помощью ЗРС выстраивается глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны ПВО-ПРО России на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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