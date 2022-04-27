Войти
Известия.ru

Минобороны рассказало об обеспечении ВС РФ питанием и горючим для техники

457
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения (МТО) подразделений ВС РФ в полевых условиях при выполнении задач в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

По данным министерства, тыловые подразделения Западного военного округа в полевых условиях ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечения (МТО) войск.


«В одном из новых районов дислокации подразделений были развернуты полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО», — следует из сообщения Минобороны.

По данным военного ведомства, условия созданы и для техники – один развернутый полевой заправочный пункт может обеспечить одновременную заправку до 10 машин.

«Основная моя задача в рамках специальной военной операции состоит в бесперебойном обеспечении горючесмазочными материалами и заправка техники. Заправляем разную технику, начиная от колесной, заканчивая гусеничной техникой. Данная машина способна заправить 10 танков приблизительно за 15 минут. Соответственно через 15 минут танки способны продолжить боевую задачу и приступить к маршу», — сказал командир роты подвоза горючего Артур.

В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. Также для военнослужащих организовано горячее питание.

Военнослужащие по достоинству оценивают старания поваров.

«В рамках спецоперации солдат кормят так же, как в повседневной жизни. Стараемся готовить так, чтобы блюда не повторялись. Также выдаем дополнительно промежуточное питание: сок в индивидуальной упаковке, карамель, сало, паштет, лук. В полевых условиях каша идет с консервами», — сказал начальник продовольственной службы Эдуард.

После выполнения задач военнослужащие здесь могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе.

В целом главная задача подразделений материально-технического обеспечения — не нарушать бесперебойных поставок, заключила пресс-служба министерства.

17 апреля офицер Алексей рассказал телеканалу «Известия», что бойцы ВС РФ развернули пункт ремонта и восстановления военной техники в полевых условиях. Он подчеркнул, что сборный пункт ремонта находится в 15–20 км от места боевых действий, мастера выполняют работы любой сложности.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.03.2022
Чемезов заявил, что операция РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс и на Россию
09.03.2022
МО РФ: РФ не передаст Украине базу данных желающих эвакуироваться, опасаясь за их жизнь
07.03.2022
«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»
27.12.2021
Главные военно-политические уроки – 2021
02.12.2016
На юге Украины стартовали ракетные стрельбы (112.ua, Украина)
21.10.2014
Вячеслав Богуслаев: «Мотор Сич» вертолеты для Минобороны России не производит
20.06.2011
Пресс-релиз о Международном авиационно-космическом салоне «ПАРИЖ АЭРО ШОУ – 2011»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»