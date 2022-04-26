В США оценили российскую «Щуку-Б»

В 2020 году в России завершили ремонт и модернизацию подводной лодки К-157 «Вепрь» проекта 971У «Щука-Б», который на Западе отнесли к классу Akula II. Особенности субмарины, которая может озадачить Военно-морские силы (ВМС) США, назвал обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что «Вепрь» состоит из прочного корпуса и внешнего легкого корпуса. Поэтому запас плавучести российской подводной лодки выше, чем у западных подлодок третьего поколения.

К-157 построили по усовершенствованному проекту 971У. «Вепрь» получил торпедные аппараты калибра 533 миллиметра для ракет, торпед или мин. Также подводная лодка оснащена аппаратами калибра 650 миллиметров, которые могут нести ракеты и торпеды. Модернизированная подводная лодка К-147 «Вепрь» получила крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

В состав радиоэлектронного оборудования подводных лодок проекта «Щука-Б» входит гидроакустический комплекс МГК-540 «Скат-3». Комплекс позволяет обнаруживать цели, а также фиксировать работу гидролокаторов противника.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал».

Ранее в том же месяце две подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря.