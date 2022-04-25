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Проект Китая по нейтрализации опасных для Земли астероидов объяснили

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Падение осколков метеорита в Челябинской области, 15 февраля 2013 года
Падение осколков метеорита в Челябинской области, 15 февраля 2013 года.
Источник изображения: © Виктория Горбунова/ТАСС

Китай в ближайшие годы может стать первым в космосе. Однако не стоит забывать, что космические разработки Пекина плотно связаны с военными системами по уничтожению чужих космических аппаратов. Так объяснил новый проект Китая научный журналист Михаил Котов в беседе с «Лентой.ру».

Космическая гонка

24 апреля появилась информация, что Китай планирует заняться нейтрализацией опасных для планеты астероидов. Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) рассказал, что ведомство уже разрабатывает проект нейтрализации астероидов, которые представляют опасность для Земли.

«Китай действительно сейчас разрабатывает очень много всего в космосе, в чем он в ближайшие годы станет первым. У них большое количество самых разных проектов: какие-то из них повторяют уровень США и России, какие-то выбиваются уже вперед», — считает журналист.

Котов сообщил, что системы мониторинга и предотвращения астероидной опасности Китая очень плотно связаны с военными системами, направленными на уничтожение чужих космических аппаратов.

«Когда Китай занимается такой разработкой, он убивает сразу двух зайцев: укрепляет свою военно-космическую оборону и занимается проектом, который может быть в перспективе очень важен и нужен», — поделился своим мнением журналист.

Россия и Китай уже давно предлагают запретить размещение оружия в космосе, но пока они не нашли поддержки у других стран, напомнил Котов.

«Москва и Пекин совместно достаточно давно продвигают идею о запрете на размещение оружия в космосе, но Вашингтон не спешит это подписывать. Поэтому все страны продолжают заниматься своей военно-космической составляющей», — сказал эксперт.

Астероидная опасность

Котов убежден, что, несмотря на малую вероятность столкновения Земли с астероидом, разработка системы мониторинга и защиты имеет смысл.

«С одной стороны, все астероиды в околоземном пространстве отслеживаются уже достаточное время. С другой стороны, всегда есть опасность. Несколько лет назад была комета Борисова, которая прилетела из межзвездного пространства, а до нее был астероид Оумуамуа. Шансы, что такой астероид влетит в нашу Солнечную систему и пойдет курсом на столкновение с Землей, чрезвычайно малы. Но вероятность такая есть», — считает он.

Человечеству нужно разрабатывать систему мониторинга и защиты от такой случайности

Михаил Котов

Научный журналист

Ранее стало известно, что Россия готова наращивать сотрудничество и содействовать реализации совместных с Китаем проектов в космической сфере.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
CNSA
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