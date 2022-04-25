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Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов

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Астероид
Астероид.
Источник изображения: © EPA/NASA/JPL-CALTECH

Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа рассказал, что ведомство разрабатывает проект нейтрализации астероидов, представляющих опасность для Земли, и в ближайшие годы займется его реализацией, сообщает ТАСС.

«Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты», — заявил замглавы CNSA.

Он добавил, что планируется создание системы наземного и космического базирования, задачей которого является заблаговременное оповещение о каких-либо объектах, которые представляют потенциальную угрозу для планеты. Вместе с этим будет вестись разработка технологий, позволяющих не дать данным телам долететь до Земли.

Ранее ученые Университета Западного Онтарио в Канаде доказали, что порода, открытая в 2011 году в Лабрадоре, сформировалась при самой высокой температуре из когда-либо зафиксированных на поверхности Земли — 2370 градусов Цельсия. Причиной стало падение астероида 36 миллионов лет назад.

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Страны
Канада
Китай
Компании
CNSA
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