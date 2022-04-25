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Интерфакс-АВН

Российские самолеты-штурмовики на учении в Киргизии нанесли ракетные и бомбовые удары по "противнику"

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Штурмовик (ударный самолет) Су-25СМ. Архивное фото
Штурмовик (ударный самолет) Су-25СМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Екатеринбург. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолеты-штурмовики Су-25СМ российской военной базы на учении на горном полигоне в Киргизии нанесли удары по объектам условного противника и отработали преодоление системы ПВО, сообщил Центральный военный округ в субботу.

"Около 100 наземных целей уничтожили российские самолеты-штурмовики Су-25СМ российской военной базы в ходе завершившегося летно-тактического учения на горном полигоне "Эдельвейс" в Республике Киргизия", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи самолетов Су-25СМ в ходе учения нанесли ракетные и бомбовые удары по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, минометные позиции, мобильные командные пункты условного противника", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦВО, российские летчики выполнили полеты и применили средства авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизии.

Также на учении летчики российских штурмовых самолетов преодолели системы противовоздушной обороны и выполнили противоракетное маневрирование.

"В летно-тактическом учении были задействованы пять самолетов Су-25СМ, а также около 100 человек летного и инженерно-технического состава", - уточнили в пресс-службе.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Объединенная российская военная база расположена в Чуйской области Киргизии. База является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы - штурмовые самолеты Су-25 и модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.

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