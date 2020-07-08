Два вертолета Ми-8МТВ5 поступили на вооружение российской военной базы в Киргизии

ЦАМТО, 7 июля. Два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Киргизской Республике.

Вертолеты выполнили перелет из Челябинской области, преодолев более 2000 км с двумя дозаправками топливом в Омской области и Республике Казахстан.

Вертолеты оснащены бортовым комплексом обороны, кабина пилотов – светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Летчики вертолетного звена Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты заменят более устаревшие модели, находящиеся на вооружении базы.

Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.