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Американские военные получат новое оружие в 2023 году

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Винтовка XM5 и пулемёт XM250
Винтовка XM5 и пулемёт XM250.
Источник изображения: sigsauer.com

В 2023 финансовом году первое подразделение армии США получит новое стрелковое оружие. Американские военные получат винтовки, которые разработали в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), сообщает Defense News.

До октября 2023 года первое подразделение американской армии получит винтовки XM5 и XM250. Отмечается, что впервые за 65 лет военные одновременно меняют ручной пулемет, прицел, штурмовую винтовку и калибр боеприпасов. Новое оружие использует патрон калибра 6,8 миллиметра.

Ранее стало известно, что армия США выбрала вариант NGSW компании Sig Sauer. Производитель получил контракт на поставку партии перспективного оружия, которое заменит автоматический карабин M4 и пулемет M249.

В январе в США выбрали прицел для перспективного стрелкового оружия. NGSW получит систему управления огнем XM157 с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

В декабре 2021 года в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что группа компаний выполнила государственный оборонный заказ на поставку автоматов АК-12 в 2021 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
АК-12
Система поражения "Ратник"
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1 комментарий
№1
25.04.2022 00:46
Цитата, q
Новое оружие использует патрон калибра 6,8 миллиметра.

Интересно будет ли бронежилет Ратника защищать от его.
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