В США загорелся стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США. Возгорание началось 21 апреля на бомбардировщике, который проходил техническое обслуживание на авиабазе Дайс. Об этом сообщает Airforce Times.

Отмечается, что возгорание произошло во время планового обслуживание двигателя General Electric F-101-GE-102. Инцидент попал на видео, которое опубликовал сотрудник авиабазы.

К авиабазе Дайс приписано 7-е бомбардировочное крыло 12-й армии Боевого авиационного командования ВВС США. На вооружении крыла находятся стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

B-1B Lancer совершил первый полет в 1983 году. Самолет предназначен для маловысотного прорыва противовоздушной обороны. Lancer может нести бомбы и крылатые ракеты AGM-158 JASSM.

В октябре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что российские истребители Су-30СМ помешали бомбардировщикам B-1B Lancer ВВС США в полном объеме отработать весь алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по Крыму.