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В России предложили построить два дополнительных атомных ледокола

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Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 16.11.2021
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 16.11.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Минпромторг России поддержал предложение «Росатома» о строительстве двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Северного морского пути. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на пресс-службе министерства.

«Это будут пятый и шестой серийные ледоколы проекта 22220. Эти заказы могут быть размещены на АО "Балтийский завод" и переданы заказчику в 2028 и 2030 годах», — рассказали в Минпромторге.

Ранее заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 типа «Арктика» будет сдан к концу 2022 года. «Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 — это "Арктика" и "Сибирь" — уже переданы "Атомфлоту". Еще один — это серийный "Урал", готов на 85 процентов и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года», — уточнил он.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их оснащают ядерными реакторами РИТМ-200, которые питают шесть электродвигателей суммарной мощностью 60 мегаватт. Ледоколы типа «Арктика» могут пробивать лет толщиной до трех метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Минпромторг РФ
Росатом
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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