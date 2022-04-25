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Россия передаст Казахстану спутник за один рубль

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Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность
Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность.
Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник «Экран-М» и комплектующие к нему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Таким образом кабмин решил принять предложение «Роскосмоса» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан. Список состоит из двух позиций. Помимо телекоммуникационного спутника, планируется передать сборочно-защитный блок с комплектующими и приспособлениями.

Передаваемое имущество оценили в символический один рубль. Обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИДу.

Ранее сообщалось, что «Экран-М» не запустили, потому что система таких же аппаратов на орбите работала исправно. Если спутник правильно хранился, то он должен быть пригоден к запуску и работе на орбите и в настоящее время.

12 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос. «Думаю, что пока "Гагаринский старт" будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укор тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов», — сказал Рогозин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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