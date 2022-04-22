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Су-27 Балтфлота поразили воздушные цели

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота поразили ракетами воздушные цели на учениях. Мишени имитировали самолеты условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи более десяти истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота в рамках плановых полетов отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного ракетного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что учебно-тренировочные ракетные пуски выполнили над морским полигоном Балтийского флота. На период проведения учений район полигона объявили временно опасным для движения воздушных и морских средств.

Ранее начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун сообщил, что американский истребитель шестого поколения получит отдельное программное обеспечение для управления полетом.

В марте стало известно, что модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытание в аэродинамических трубах.

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Страны
США
Продукция
Checkmate
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
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