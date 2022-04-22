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ЦАМТО

Новые материалы и энергетика в ВС РФ стали предметом обсуждения в технополисе "ЭРА"

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Дмитрий Горбатенко
Начальник ГУБП ВС России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Источник изображения: cdn-st1.rtr-vesti.ru

ЦАМТО, 21 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" прошла научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Конференция прошла в рамках научно-деловой программы ежегодной специализированной выставки "День инноваций Минобороны России".

На пленарном заседании были заслушаны доклады представителей ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления.

Как отметил временно исполняющий должность начальника технополиса "ЭРА" генерал-майор Дмитрий Горбатенко, в этом году это уже вторая конференция для технополиса, объединяющая в себе четыре научных направления, которые пройдут в формате секционных заседаний.

"Такой формат позволяет обмениваться информацией о новых научно-технических разработках в смежных направлениях, создает условия для эффективного взаимодействия органов военного управления с предприятиями ОПК на площадке военного иннограда и формирования совместных научных коллективов для эффективного проведения исследований", – добавил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В ходе двухдневной работы участники мероприятия эксперты определят актуальные технические решения в области новых материалов и энергетики, оценят перспективные модели оружия на новых физических принципах, а также выработают основные направления внедрения нанотехнологий и наноматериалов для создания вооружения, военной и специальной техники и их испытаний.

Кроме того, по итогам обсуждения будут выработаны предложения по повышению эффективности профессионального отбора военнослужащих и определены основные направления развития образцов вооружения, военной и специальной техники на основе аддитивных технологий.

Для участия в работе конференции аккредитованы более 100 человек, в том числе 56 докладчиков, 11 докторов наук и 25 кандидатов наук, представляющих 41 организацию.

Лучшие доклады войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Справочно:

Научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации" проводится с целью обмена информацией о новых научно-технических разработках, а также поиска партнеров для создания перспективных образцов ВВСТ в области новых материалов и энергетики, оружия на новых физических принципах, нанотехнологий и наноматериалов, медико-биологическому направлению.

Организатор конференции ФГАУ "Военный инновационный технополис "ЭРА" под руководством Главного управления инновационного развития Минобороны России.

В конференции принимают участие представители ГУИР МО РФ, ДИС МО РФ, УРТИИ МО РФ, 12 ГУ МО РФ, ГУС ВС РФ, 8 Управления ГШ ВС РФ, ГВЦ ВС РФ и других органов военного управления, а также представители НИО и вузов Минобороны России, сотрудники предприятий ОПК, ведущие разработки в данной области, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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