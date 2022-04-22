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В США вспомнили «ахиллесовы пяты» советских атомных «Лир»

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АПЛ Лира
Атомная подводная лодка проекта 705К (Лира).
Источник изображения: http://flotproekt.ru/

Американское издание 19FortyFive вспомнило «ахиллесовы пяты» советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».

В публикации утверждается, что субмарины получали ядерный реактор на жидкометаллическом теплоносителе свинец-висмут, позволяющий уменьшить габариты подлодки, и титановый корпус, благодаря которым АПЛ могла находиться на глубине до 350 метров.

Другими преимуществами подлодок издание считает маневренность и высокую скорость в подводном положении, а также высокую степень автоматизации и наличие спасательной капсулы.

Недостатками АПЛ в публикации называются высокая шумность, позволяющая легко обнаруживать субмарину, сложность работы с титаном, из которого формировался корпус субмарины, и высокая стоимость подлодки.

В апреле 2020 года издание The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org, написало, что советские субмарины проекта «Лира», утилизированные современной Россией, являлись «чудо-лодками», поскольку «намного опередили свое время».

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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