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В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утилизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.

В публикации напоминается, что такие атомные подводные лодки (АПЛ) были способны развивать под водой рекордную скорость в 40 узлов (более 74 километров в час) и обладали выдающейся маневренностью. В частности, субмарины проектов 705 и 705К до рекордной скорости разгонялись менее чем за одну минуту, а полный разворот на 180 градусов требовал всего 42 секунды.

Издание пишет, что такие субмарины «намного опередили свое время», поскольку получали компактный ядерный реактор, допускающий размещение в подлодках небольшого водоизмещения. Недостатком таких субмарин считалась высокая шумность на максимальной скорости, которая, как пишет издание, компенсировалась маневренностью.

Отдельное внимание в статье отводится использование субмаринами проектов 705 и 705К реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Несмотря на компактные габариты установки, эксплуатация такого реактора в составе подлодки называется проблематичной. Резюмируя, советские субмарины проектов 705 и 705К в The Drive оценили как «истребители МиГ-25 из подводного мира».

В апреле The National Interest написало, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в 2018 году не смогли отследить российскую АПЛ К-560 «Северодвинск» проекта 885 («Ясень»).

Субмарины проектов 705 и 705К были единственными в мире серийными АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. В 1970-1980 годы было произведено семь таких субмарин, шесть из которых были утилизированы современной Россией. В январе 1972 года на головной субмарине проекта 705 (АПЛ К-64) вышла из строя вторая петля первого контура реактора, что стало единственным крупным инцидентом с такими подлодками.

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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-25
Северодвинск АПЛ
Проекты
885 Ясень
Ядерный щит
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