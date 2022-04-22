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Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС

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Танкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

На маневрах ВМФ России русские учатся защищать танкеры от угрозы западного пиратства. И как тут обеспечить свободу судоходства?

Не сумев сломить Россию уходом "Макдональдса", Запад готов перейти к силовым захватам танкеров и нефти. Но и Москва не дремлет: танкеры ходят по морям в режиме радиомолчания. Этот режим продержится, пока Тихоокеанский флот не изготовится к ответному удару.

19 апреля Тихоокеанский флот ВМФ России начал морские учения, имитирующие защиту нефтяных танкеров от потенциальных попыток Запада захватить их в море. Это происходит на фоне растущих призывов на Западе предпринять шаги по задержанию российских гражданских судов, подобно тому, как ранее это было сделано с судном в Ла-Манше всего через несколько часов после начала специальной военной операции на Украине. Вслед за этим последовало замораживание российских активов в западных странах и аресты активов российских граждан, которые, как ожидается, в конечном итоге будут присвоены западными странами и никогда не вернутся к своим владельцам. Западные военно-морские силы, особенно американские, все чаще используют свои возможности проецирования морской мощи для захвата гражданских грузов у государств-противников. Подобные действия сейчас рассматриваются самими западными странами в качестве средства давления на экономику стран-противников, хотя по сути они незаконны и раньше именовались пиратством.

Примечательным примером стали нападения на иранские нефтяные танкеры при администрации Дональда Трампа. Тогда нефть с захваченных танкеров была изъята военно-морским флотом Соединенных Штатов и впоследствии продана без выплаты компенсации Ирану. Другим примером был захват северокорейского грузового судна Wise Honest военно-морским флотом США. Судно впоследствии было продано, а средства присвоены Соединенными Штатами. Военно-морской институт США в 2020 году предложил нанять наемных каперов, чтобы нападать аналогичным образом и на китайские гражданские суда, если отношения США и КНР ухудшатся. Другие примеры таких действий Запада, которые постоянно осуществлялись незаконно, чаще всего были направлены опять же против северокорейских и иранских судоходных компаний. Таким образом, возникает серьезная угроза нападений Запада на гражданские суда России в международных водах. И учения в Тихом океане, возможно, русские организовали именно потому, что получили разведданные, указывающие на возможность подобных действий.

По данным The Wall Street Journal, российские нефтяные танкеры плавают в режиме радиомолчания, чтобы избежать возможных действий Запада против них. Это не лишняя мера предосторожности, поскольку часто россиян просто некому охранять. Военно-морской флот России (ВМФ) предназначен для обороны прежде всего своих берегов. ВМФ РФ обладает небольшим количеством кораблей, имеющих длительную автономность плавания, а потому не обеспечивает глобального присутствия, необходимого для защиты гражданского судоходства далеко за пределами страны. В то время, как по международному праву морское судоходство должно быть свободно для всех, прецеденты захвата судов Ирана и Северной Кореи показывают, что только военное присутствие может гарантировать безопасность судов суверенного государства от враждебных действий . Российские учения в Восточной Азии возглавил эсминец "Адмирал Пантелеев". Это корабль класса "Удалой", он спущен на воду в 1988 году и имеет водоизмещение 7,5 тысяч тонн. Ожидается, что эсминцы Тихоокеанского флота получат новые гиперзвуковые ракеты "Циркон" в приоритетном порядке. Возможно, именно эти эсминцы будут отвечать за защиту танкеров. И этот объект защиты для тихоокеанцев — очень важен с коммерческой точки зрения, не меньше, чем те части территории России, которые защищают другие российские флоты.

В январе Россия передислоцировала ключевые военно-воздушные силы из восточных регионов для укрепления своих западных регионов, граничащих с НАТО. Во время маневров демонстрация автономного потенциала сил ПВО Тихоокеанского флота была особенно важной. Сообщается, что учения были сосредоточены на демонстрации надежности средств противовоздушной обороны. Вторая цель маневров — демонстрация того, как Тихоокеанский флот может сопротивляться вражеским военным кораблям. Нынешние учения последовали за предыдущими, которые проводились на российских островах близ Японии и были нацелены как против Токио, так и против США. Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Юэ Ган подчеркнул, что российские учения по сопровождению [танкеров] были призваны "показать Соединенным Штатам и их союзникам, что торговля российской сырой нефтью неприкосновенна". Китаец с удовлетворением отметил тот факт, что "захват иранских танкеров американцами в прошлом не может быть повторен в отношении России".

Тем не менее игра далека от завершения. Цены на нефть значительно выросли с начала военной операции на Украине. Сейчас нефть становится еще более ценной из-за проблем с поставками из Ливии. А значит, борьба западных держав с экспортом российской нефти, хоть она и незаконна, остается ключевым средством подрыва российской экономики. И возможности этого средства таковы, что Запад может легко именно в сфере "танкерной войны" удвоить свои усилия по вредоносному влиянию на экономику России.

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Иран
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КНДР
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3 комментария
№1
22.04.2022 10:00
Лучшие средства доставки оперативных групп для поддержки экипажей танкеров и гражданских судов - наличие гидросамолётов , аквапланов ( скоростные суда на подводных крыльях , с аэродинамической  разгрузкой корпуса , с воздушными винтами , 120-150уз скорость движения).
+1
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№2
22.04.2022 14:31
Значит надо предусмотреть возможность захвата в ответ и их судов с санкционными товарами.
0
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№3
22.04.2022 18:21
На танкерах нужно размещать группы сопровождения   из сотрудников частных военных компаний  с ПТРК - Корнет и Кордами.

Вплоть до УСТАНОВКИ на  танкера артустановок АК-630  со списанных кораблей ВМФ .
С пиратами и бандитами по другому нельзя!
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