Первый испытательный пуск перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 20 апреля 2020 года в 15 часов 12 минут по московскому времени на Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат".

Первый испытательный пуск перспективной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования РС-28 "Сармат" в рамках программы летно-конструкторских испытаний с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, 20.04.2022 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат".

Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, после которых ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу".

Справочно:

Комплекс "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

"Сармат" самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Как сообщила пресс-служба Президента Российской Федерации, Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за учебным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Глава государства поздравил руководство Министерства обороны и специалистов с успешным испытанием ракетного комплекса.

Пуск проведён на испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области, учебные боевые блоки прибыли на полигон "Кура" на полуострове Камчатка, задачи испытания выполнены в полном объёме.

В. Путин заявил:

Уважаемые товарищи!

Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения Российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет.

Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых Сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране.

Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внёс свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач, кто воплотил идеи учёных и конструкторов на практике. Большое спасибо.

Особо подчеркну, что при создании "Сармата" использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Хочу ещё раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом состоялся первый испытательный пуск перспективной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 (15A28) "Сармат" (головной разработчик - АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" в составе АО "Объединённая ракетно-космическая корпорация" Госкорпорации "Роскосмос"), ознаменовавший начало ее летно-конструкторских испытаний. Ранее начало летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) МБР "Сармат" анонсировалось сперва на 2019 год, затем на начало 2020 года, затем год назад было заявлено, что ЛКИ в количестве трех пусков будут проведены в 2021 году, а на 2022 год намечены государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце 2022 года. Фактически ЛКИ "Сармата" были начаты только теперь. Бросковые испытания в количестве трех по ОКР "Сармат" были проведены в Плесецке с декабря 2017 года до мая 2018 года.

Первый испытательный пуск перспективной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования РС-28 "Сармат" в рамках программы летно-конструкторских испытаний с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, 20.04.2022 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

(с) пресс-служба Президента Российской Федерации

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