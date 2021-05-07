Летно-конструкторские испытания МБР «Сармат» будут начаты в 2021 году

Информационное агентство ТАСС сообщило 5 мая 2021 года, что три пуска перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будут выполнены в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и близкие к военному ведомству.

Перпективный российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / ТАСС

"Три пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году", - сказал один из них.

"Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен ориентировочно в третьем квартале сего года по боевому полю на полигоне Кура на Камчатке", - сказал другой.

По данным источников, все три пуска будут выполнены с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк, один из них, возможно, на максимальную дальность. Источники отметили, что на 2022 год намечены государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года. "Минобороны уже ведет закупки серийных ракет", - уточнил один из них.

Со стороны bmpd напомним, что ранее начало летно-конструкторских испытаний перспективной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" (головной разработчик - АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" в составе АО "Объединённая ракетно-космическая корпорация" Госкорпорации "Роскосмос") анонсировалось сперва на 2019 год, затем на начало 2020 года. Бросковые испытания в количестве трех по ОКР "Сармат" были проведены с декабря 2017 года до мая 2018 года.