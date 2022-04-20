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ТАСС

Шойгу: план 2021 года по модернизации военной инфраструктуры в Арктике выполнен на 108%

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Военная база в Арктике
Военная база в Арктике.
Источник изображения: Maxar Technologies

Как отметил глава Минобороны, в прошлом году построено 117 зданий и сооружений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства во вторник.

"Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%", - рассказал министр.

Он добавил, что в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28 объектах в Арктике.

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Шойгу Сергей
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