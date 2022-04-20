Минцифры объявило о старте приема заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

Для оформления отсрочки от несения срочной службы в армии необходимо заполнить и приложить к заявлению специальную форму, которую ведомство ранее направило компаниям

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минцифры РФ объявило о начале приема заявок на оформление отсрочки от армии для IT-специалистов через сервис "Госуслуги", сообщается в Telegram-канале министерства во вторник.

"На "Госуслугах" стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Аккредитованные IT-компании с 19 апреля могут подать на "Госуслугах" заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что для оформления отсрочки от несения срочной службы в армии необходимо заполнить и приложить к заявлению специальную форму, которую Минцифры ранее направило компаниям. Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая, а после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.