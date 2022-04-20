Войти
Военное обозрение

Британия поставит на Украину самоходные ЗРК Starstreak на базе бронетранспортера Stormer

230
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британия намерена значительно увеличить потенциал противовоздушной обороны ВСУ, поставив Киеву самоходные зенитные комплексы. Речь идет о ЗРК Starstreak на базе бронетранспортера "Stormer".

Как пишет британская пресса, на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступит перед парламентом с заявлением, что Лондон намерен поставить на Украину зенитные комплексы. Пока Британия готова поставить всего несколько комплексов, но утверждает, что это самые лучшие образцы техники, которые до этого поставлялись на Украину.

По имеющимся данным, украинским военным уже показали данный ЗРК, их привозили на крупнейший военный полигон британской армии на Солсберийской равнине. Представителям ВСУ комплекс "очень понравился".

Самоходный вариант ЗРК размещен на бронированном шасси "Stormer" (SP). Вес машины – 13 тонн, скорость - до 80 км/ч, экипаж – три человека. Основу комплекса составляет ЗУР "Starstreak HVM" с боевой частью из трех "дротиков" длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, весом 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из дротиков имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak: дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м, высота поражаемых целей – до 5000 м, максимальная скорость ракеты – более 3 М, длина ракеты – 1369 мм, стартовая масса ракеты – 14 кг. Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса.

Ранее Британия заявила о скорой поставке на Украину 120 бронетранспортеров и противокорабельных ракет для защиты Одессы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Похожие новости
07.02.2022
Спасибо, Путин. Теперь США не уйдут из Европы
07.02.2022
Путин и Си Цзиньпин создали альянс против Запада
07.12.2020
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): смогут ли американские войска при желании вторгнуться в Россию? (2020)
28.07.2017
10 уроков ядерной угрозы КНДР (Project Syndicate, США)
25.07.2017
Украинско-британская компания разработала пули, пробивающие БМП
04.06.2013
В 2013 году «Ижмаш» увеличит производство гражданского стрелкового оружия в 1,5 раза
21.05.2013
Как Сергей Чемезов взял под контроль и приватизировал титанового монополиста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 04:57
  • 23735
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 03:39
  • 46
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.04 02:09
  • 8
Раскрыты детали развития области электроники в России
  • 19.04 20:51
  • 7
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 19.04 20:39
  • 1
Т-80 с новыми тралами и доработанными "зонтиками" замечены под Попасной
  • 19.04 19:15
  • 19
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.04 16:49
  • 9
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 14:47
  • 0
Российская компания займется производством комплектующих для бизнес-джетов и платформ для ремонта вертолетов
  • 19.04 14:32
  • 0
Эксплуатационный контроль обслуживаемых объектов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 19.04 13:58
  • 2
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 19.04 12:40
  • 1
Внедрение ERP на предприятии. Этап 2 - SCADA
  • 19.04 12:04
  • 2
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 19.04 11:47
  • 12
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 19.04 10:40
  • 2
В «Ростехе» опровергли информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ-100
  • 19.04 10:23
  • 2
«Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической»