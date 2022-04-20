Британия поставит на Украину самоходные ЗРК Starstreak на базе бронетранспортера Stormer

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Британия намерена значительно увеличить потенциал противовоздушной обороны ВСУ, поставив Киеву самоходные зенитные комплексы. Речь идет о ЗРК Starstreak на базе бронетранспортера "Stormer".

Как пишет британская пресса, на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступит перед парламентом с заявлением, что Лондон намерен поставить на Украину зенитные комплексы. Пока Британия готова поставить всего несколько комплексов, но утверждает, что это самые лучшие образцы техники, которые до этого поставлялись на Украину.

По имеющимся данным, украинским военным уже показали данный ЗРК, их привозили на крупнейший военный полигон британской армии на Солсберийской равнине. Представителям ВСУ комплекс "очень понравился".

Самоходный вариант ЗРК размещен на бронированном шасси "Stormer" (SP). Вес машины – 13 тонн, скорость - до 80 км/ч, экипаж – три человека. Основу комплекса составляет ЗУР "Starstreak HVM" с боевой частью из трех "дротиков" длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, весом 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из дротиков имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak: дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м, высота поражаемых целей – до 5000 м, максимальная скорость ракеты – более 3 М, длина ракеты – 1369 мм, стартовая масса ракеты – 14 кг. Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса.

Ранее Британия заявила о скорой поставке на Украину 120 бронетранспортеров и противокорабельных ракет для защиты Одессы.