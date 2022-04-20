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Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром

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Многоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские пилоты в ходе учений отработали посадку самолетов на условно поврежденную полосу. Летчики морской авиации Балтийского флота проводили посадку истребителей Су-27 на полосу аэродрома Чкаловск под Калининградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«По замыслу учения, после выполнения задач в воздухе при заходе на посадку летчики получили от руководителя полетов сообщение об уничтожении "противником" аэродромных средств связи и частичном повреждении взлетно-посадочной полосы, на которую совершались посадки», — сообщили в пресс-службе.

После этого летчики Су-27 уходили на второй круг для изучения характера и степени повреждения взлетно-посадочной полосы. После уточнения обстановки летчики проводили посадку истребителей на укороченной дистанции. Также в ходе учений пилоты отработали взлеты с укороченным пробегом.

Отмечается, что полеты выполняли в дневное и ночное время. За летную смену летчики выполнили более 20 самолетовылетов.

Ранее Балтийский флот поднял в воздух более десяти истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М морской авиации в рамках практических учений.

В феврале самолеты Су-27 и Су-30СМ задействовали в ходе плановых учений в Ростовской области.

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