Войти
Lenta.ru

Россия под Калининградом подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27

308
0
0
Бомбардировщик Су-24М
Бомбардировщик Су-24М.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россия в Калининградской области в рамках практических учений подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27 морской авиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота.

«В ходе полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, железнодорожным путям и мостам, а также уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Там же отметили, что бомбометание по полноразмерным мишеням выполнялось на высотах 200-2000 метров с использованием практических авиабомб.

«Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение назначенных целей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота, сообщил, что малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота провели учебный бой, в ходе которого отработали противодействие корабельной ударной группе (КУГ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
04.08.2021
Воздушная подмога: калининградскую авиагруппу ждёт большая проверка
10.06.2021
«Сухой» в достатке: Балтийский флот получит новые истребители Су-30СМ
18.09.2020
На осенних калининградских аэродромах по-летнему жарко
16.04.2019
The National Interest (США): ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море — и вот почему НАТО стоит волноваться
20.08.2014
Су-34: пополнение и боевая учеба
15.10.2012
Катастрофы российских военных самолетов в 2006-2012 гг
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 05:57
  • 23248
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.04 03:51
  • 167
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 15.04 03:00
  • 72
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 15.04 02:43
  • 5
Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года
  • 15.04 01:54
  • 3
«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»
  • 15.04 00:41
  • 3
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 15.04 00:30
  • 2
В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями
  • 15.04 00:17
  • 3
В США оценили российские гранатометы
  • 14.04 23:55
  • 4
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 14.04 20:35
  • 1
МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ
  • 14.04 17:11
  • 34
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.04 16:00
  • 3
Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией
  • 14.04 10:24
  • 1
«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией
  • 14.04 04:11
  • 10
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 14.04 03:20
  • 4
Путин: Спецоперация идет по плану