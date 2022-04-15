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Корабли Балтфлота провели морской бой на учениях

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МРК «Одинцово»
МРК «Одинцово».
Источник изображения: odintsovo.info

Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота провели учебный бой. Экипажи отработали противодействие корабельной ударной группе (КУГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В морских полигонах Балтийского моря корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Зеленый Дол", "Гейзер", "Советск" и "Одинцово" провела ракетный бой, в котором им в качестве условного противника противодействовала КУГ в составе ракетных катеров "Моршанск" и "Димитровград"», — сообщили в пресс-службе.

Корабли выполнили электронные пуски противокорабельных крылатых ракет по катерам, которые отработали отражение удара. Экипажи катеров использовали зенитное оружие и помехи для отражения ракетного удара. Действия кораблей признали успешными.

В апреле подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря.

Ранее в том же месяце в пресс-службе Амурского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщили, что корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания.

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