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ЦАМТО

Представитель Пентагона: США обучат украинских военных обращению с американскими гаубицами

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

ЦАМТО, 19 апреля. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе.

"Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", – сказал чиновник.

"Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", – добавил он.

Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade, напоминает агентство.

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Страны
США
Украина
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