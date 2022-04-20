Представитель Пентагона: США обучат украинских военных обращению с американскими гаубицами

ЦАМТО, 19 апреля. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе.

"Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", – сказал чиновник.

"Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", – добавил он.

Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade, напоминает агентство.