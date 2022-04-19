Войти
Lenta.ru

В США озаботились сокращением запасов комплексов Javelin

89
0
0
ПТРК FGM-148 Javelin
ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник изображения: rg.ru

США передали Украине около трети запасов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. Продолжение поставок может сократить количество ПТРК, предназначенных для нужд американских военных. В публикации The Business Insider озаботились сокращением запасов комплексов.

Соединенные Штаты передали украинским военным 7000 комплексов FGM-148. «Важно отметить, что Javelin являются наиболее мощными и наиболее известными из систем противотанкового оружия, но не самыми многочисленными», — пишет издание.

Отмечается, что с начала производства FGM-148 в США выпустили более 37 тысяч ПТРК. Часть этих комплексов используют на учениях, поэтому на вооружении могло оставаться 20-25 тысяч FGM-148 Javelin. Украина получила примерно треть американских запасов ПТРК Javelin.

Дальнейшие поставки могут сократить запасы ПТРК, которые США сохраняют для применения в возможных глобальных конфликтах. Издание отмечает, что в США могут производить около 6480 единиц ПТРК Javelin в год, а срок поставки комплексов составляет 32 месяца. Это позволит восполнить запасы противотанкового оружия через 3-4 года.

В марте помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сообщил, что производство ПТРК Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger можно нарастить.

В феврале в публикации Popular Mechanics отметили, что США отправляют в Европу оружие, которое не проходило проверку в реальной войне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.02.2022
Принуждение к миру
18.02.2022
Поставленные Украине в последнее время образцы западного вооружения
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
24.01.2022
Военная недостаточность: зачем в Белоруссию прибывают части из России
12.01.2022
Надувной ужас
28.12.2021
"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе
29.11.2021
The Hill (США): наращивание российских войск заставляет Вашингтон нервничать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге