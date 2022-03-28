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США нарастят производство Stinger и Javelin из-за Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin можно нарастить, пообещал помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш. Его слова передает Defense News.

Издание пишет, что это «позволит Соединенным Штатам пополнить свои арсеналы после отправки тысяч систем в Восточную Европу для поддержки Украины». «Думаю, мы сможем это сделать», — заявил помощник министра.

В публикации говорится, что ускорение или увеличение производства ПЗРК и ПТРК связано со множеством вопросов, в частности, долгосрочными закупками, вспомогательным оборудованием, оперативными потребностями и проблемами с цепочкой поставок. По словам Буша, эти «конкретные вопросы» рассматриваются «прямо сейчас».

Издание напоминает, что американская сторона планирует оказать Украине финансовую помощь в размере 13,6 миллиарда долларов, из которых 3 миллиарда предназначены для поставок нового оружия.

В марте немецкому агентству DPA от источников в правительственных кругах стало известно, что среди доставленного на Украину из Германии оружия есть зенитные ракеты и пулеметы.

В том же месяце американское издание The Drive допустило, что США для отправки на Украину располагают сравнительно небольшим числом старых систем противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, часть из которых может быть неисправна, но пригодна для каннибализации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
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