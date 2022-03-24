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В США рассказали о «неполноценности» отправляемых на Украину систем ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

США для отправки на Украину располагают сравнительно небольшим числом старых систем противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, часть из которых может быть неисправна, но пригодна для каннибализации, допускает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что пригодные к отправке системы могут иметь недостаточное число ракет для их полноценного использования. «Даже если у американских вооруженных сил нет ракет, которые можно отправить вместе с некоторыми или всеми этими системами, украинцы могут использовать свои собственные запасы ракет, чтобы привести их в рабочее состояние, или просто использовать их в качестве источников запасных частей, чтобы поддерживать работу других образцов», — пишет издание.

Согласно The Drive, отправка на Украину систем ПВО советского производства «может негативно сказаться на военной подготовке и развитии американской военной деятельности».

В публикации говорится, что кроме зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» американская сторона может предоставить украинской ЗРК «Стрела-10», «Тор-М2» и «Бук». Издание подчеркивает, что часть этих систем США ранее были получены от Украины.

В марте издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимного члена американского правительства, сообщило, что США поставляют Украине комплексы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. По словам источника, речь идет о ЗРК «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов, но не комплексе С-300, приобретенном, по данным собеседника, у Белоруссии в 1994 году.

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Страны
Белоруссия
США
Украина
Продукция
Tор-М2
С-300
Стрела-10
Проекты
Тор ЗРК
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