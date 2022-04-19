Зарубежные аналитики: Недавние испытания в КНДР могут свидетельствовать о создании страной тактического ядерного оружия

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Накануне Центральным информационным агентством Северной Кореи были опубликованы фотографии с испытаний тактического управляемого оружия нового типа. Государственные СМИ Пхеньяна сообщили, что проведенные на выходных пуски имеют «большое значение» для усовершенствования данного вида ракет.
В то же время, многие зарубежные аналитики полагают, что недавние ракетные испытания в КНДР могут свидетельствовать о создании страной тактического ядерного оружия. Эксперты заявляют, что мероприятия, проведенные Пхеньяном в минувшие выходные, являются самым убедительным свидетельством того, что он намерен вооружить свои ракеты малой и средней дальности ядерными боеголовками.
Старший научный сотрудник Стэнтонской программы ядерной политики Фонда Карнеги Анкит Панда отметил, что присутствие на прошедших испытаниях Кима подчеркивает особую важность тестируемой системы.
- добавил ученый.
Аналогичное мнение выразил и профессор факультета международных исследований Университета Хандун Пак Вон Гон, который заявил, что Север судя по всему намекает на планы вооружить свои ракеты малой и средней дальности не только обычными боеголовками, но и ядерными.
При этом он подчеркнул, что довольно опасно полагаться на то, что до миниатюризации ядерных боеголовок Пхеньяну понадобится много лет. Профессор напомнил, что государственные СМИ КНДР еще в 2017 году показали фотографии Кима, стоящего рядом с, по их утверждению, миниатюрной ядерной боеголовкой.
Кроме того, сам лидер Северной Кореи в январе 2021 года заявлял, что страна способна миниатюризировать, облегчить и стандартизировать ядерное оружие и сделать его тактическим.
- подытожил ученый.
Наконец, спутниковые снимки северокорейского ядерного испытательного полигона Пунгри на прошлой неделе опубликованные веб-сайтом 38North, указывают на то, что работы по восстановлению тоннеля №3 продолжаются. Это является косвенным доказательством подготовки Пхеньяна к ядерным испытаниям, которые в стране не проводились уже почти пять лет.