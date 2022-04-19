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Военное обозрение

Зарубежные аналитики: Недавние испытания в КНДР могут свидетельствовать о создании страной тактического ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне Центральным информационным агентством Северной Кореи были опубликованы фотографии с испытаний тактического управляемого оружия нового типа. Государственные СМИ Пхеньяна сообщили, что проведенные на выходных пуски имеют «большое значение» для усовершенствования данного вида ракет.

В то же время, многие зарубежные аналитики полагают, что недавние ракетные испытания в КНДР могут свидетельствовать о создании страной тактического ядерного оружия. Эксперты заявляют, что мероприятия, проведенные Пхеньяном в минувшие выходные, являются самым убедительным свидетельством того, что он намерен вооружить свои ракеты малой и средней дальности ядерными боеголовками.

Старший научный сотрудник Стэнтонской программы ядерной политики Фонда Карнеги Анкит Панда отметил, что присутствие на прошедших испытаниях Кима подчеркивает особую важность тестируемой системы.

Северная Корея, похоже, указывает на то, что они будут использовать эту систему для доставки тактического ядерного оружия

- добавил ученый.

Аналогичное мнение выразил и профессор факультета международных исследований Университета Хандун Пак Вон Гон, который заявил, что Север судя по всему намекает на планы вооружить свои ракеты малой и средней дальности не только обычными боеголовками, но и ядерными.

При этом он подчеркнул, что довольно опасно полагаться на то, что до миниатюризации ядерных боеголовок Пхеньяну понадобится много лет. Профессор напомнил, что государственные СМИ КНДР еще в 2017 году показали фотографии Кима, стоящего рядом с, по их утверждению, миниатюрной ядерной боеголовкой.

Кроме того, сам лидер Северной Кореи в январе 2021 года заявлял, что страна способна миниатюризировать, облегчить и стандартизировать ядерное оружие и сделать его тактическим.

Появление у КНДР тактического ядерного вооружения может резко увеличить опасность конфликта в регионе, который легко перерастет в ядерную войну

- подытожил ученый.

Наконец, спутниковые снимки северокорейского ядерного испытательного полигона Пунгри на прошлой неделе опубликованные веб-сайтом 38North, указывают на то, что работы по восстановлению тоннеля №3 продолжаются. Это является косвенным доказательством подготовки Пхеньяна к ядерным испытаниям, которые в стране не проводились уже почти пять лет.

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Страны
КНДР
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Ядерный щит
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