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«Роскосмос» отказался «скакать» на Луне

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

«Роскосмос» отказался участвовать в космической гонке за «бабочками и сачками», поскольку в настоящее время основным приоритетом является безопасность России. Об этом в эфире телеканала «Соловьев.Live» рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы ни в какой гонке не участвуем. У нас своя программа, которая определена Российской академией наук. Что они заказывают, то "Роскосмос" и делает в железе. Сейчас не до бабочек и не до сачков для бабочек, сейчас надо заниматься обороной и безопасностью страны», — заявил глава «Роскосмоса».

По его словам, госкорпорация на Луну будет отправлять человека только для решения задач, с которыми не могут справиться автоматические аппараты. «Один полет на Луну, по американским оценкам, будет стоить три-четыре миллиарда долларов, чтобы кто-то по ней поскакал. Нам говорят: "Вы будете в этом участвовать?" Нет, мы не будем в этом участвовать. Нам это вообще не надо», — сказал Рогозин.

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин пообещал возобновить лунную программу России. По словам главы государства, программа начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

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Россия
США
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Роскосмос
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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