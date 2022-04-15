Войти
Lenta.ru

В Минобороны оценили состояние крейсера «Москва»

325
0
0
ГРКР «Москва»
Ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва»).
Источник изображения: rian.ru

Возгорание на ракетном крейсере «Москва» проекта 1164 «Атлант» локализовано. Корабль сохраняет плавучесть. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что основное ракетное вооружение крейсера не повреждено.

Пожар на крейсере произошел утром 14 апреля. Корабль получил серьезные повреждения после детонации боезапаса.

Ранее стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва» заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант» и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Крейсер вошел в состав флота в 1982 году. Корабль получил противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан». Также в арсенал крейсера входят артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы и противолодочное вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
Похожие новости
15.04.2022
Близ загоревшегося крейсера «Москва» заметили самолет ВВС США
15.11.2021
Зона раздражения: в Черном море активизировалась авиаразведка НАТО
13.07.2021
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
09.07.2021
Военно-транспортное судно США "Юма" зашло в Черное море, за ним следит российский флот - Национальный центр управления обороной РФ
30.06.2020
Разведоперация: военные России перехватили самолеты ВВС США
02.03.2020
Средиземное море: авианосец США идет навстречу флоту России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 05:57
  • 23248
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.04 03:51
  • 167
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 15.04 03:00
  • 72
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 15.04 02:43
  • 5
Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года
  • 15.04 01:54
  • 3
«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»
  • 15.04 00:41
  • 3
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 15.04 00:30
  • 2
В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями
  • 15.04 00:17
  • 3
В США оценили российские гранатометы
  • 14.04 23:55
  • 4
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 14.04 20:35
  • 1
МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ
  • 14.04 17:11
  • 34
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.04 16:00
  • 3
Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией
  • 14.04 10:24
  • 1
«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией
  • 14.04 04:11
  • 10
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 14.04 03:20
  • 4
Путин: Спецоперация идет по плану