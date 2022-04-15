В Минобороны оценили состояние крейсера «Москва»

Возгорание на ракетном крейсере «Москва» проекта 1164 «Атлант» локализовано. Корабль сохраняет плавучесть. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что основное ракетное вооружение крейсера не повреждено.

Пожар на крейсере произошел утром 14 апреля. Корабль получил серьезные повреждения после детонации боезапаса.

Ранее стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва» заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант» и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Крейсер вошел в состав флота в 1982 году. Корабль получил противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан». Также в арсенал крейсера входят артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы и противолодочное вооружение.