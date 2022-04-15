Близ загоревшегося крейсера «Москва» заметили самолет ВВС США

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Как уточняется, американский самолет-разведчик был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера Военно-морского флота (ВМФ) России около 19:00 в среду, 13 апреля. Boeing P-8A Poseidon находился в восточной части воздушного пространства Румынии, выполняя полет с неизвестной целью.

По данным портала ADS-B Exchange, самолет США был замечен в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. Как отмечает портал Avia.pro, экипаж периодически отключал транспондер. В связи с этим специалисты допускают, что Boeing P-8A Poseidon также мог совершать полет над западной частью Черного моря, где и находился российский корабль.

О пожаре на крейсере «Москва» ранее сообщило Минобороны России. Сообщалось, что в результате на борту сдетонировал боеприпас. Точные причины возгорания на данный момент неизвестны. Судно получило серьезные повреждения, экипаж эвакуировали.

«Коммерсантъ» пишет, что флагман Черноморского флота был задействован в специальной операции на Украине, использовался в том числе в атаке на остров Змеиный. Тогда Минобороны России не раскрывало название корабля, однако об этом сообщало РИА Новости.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант» и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Корабль был построен на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава», однако после списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя. В состав флота он вошел в 1982 году.