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На крейсере «Москва» произошел взрыв

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Ракетный крейсер «Москва»
Ракетный крейсер «Москва».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после детонации боезапаса. Причиной стал пожар на корабле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения

Минобороны России

По словам представителя ведомства, экипаж корабля был полностью эвакуирован. Причина пожара будет установлена позже и пока неизвестна.

Крейсер был задействован в спецоперации

«Коммерсантъ» пишет, что флагман Черноморского флота был задействован в специальной операции на Украине. В том числе он использовался в атаке на остров Змеиный. Тогда Минобороны России официально название корабля не раскрывало, однако об этом сообщало РИА Новости.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант» и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России. Корабль был построен на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава», однако после списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя. В состав флота он вошел в 1982 году.

Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и обеспечивает боевую устойчивость противолодочных групп. Помимо этого, он используется для огневой поддержки десанта.

В 2018 году обсуждалось решение о прекращении использовать крейсер, однако в ВМФ заявили, что речи о списании не идет. В то время он проходил масштабный ремонт и модернизацию, во время которых была капитально отремонтирована главная энергетическая установка, заменены дизель-генераторы и радиотехнические системы.

Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации

13-м судоремонтный завод Черноморского флота России

После ремонта, в 2021 году, впервые в новейшей истории России крейсер выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля П-1000 «Вулкан».

На борту крейсера, помимо противокорабельного ракетного комплекса П-1000, установлены ЗРК С-300Ф «Форт», ЗРК «Оса-МА», реактивные бомбометы РБУ-6000, корабельные пушки АК-130 и корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630.

Крейсер «Москва» считался одним из мощнейших кораблей ВМФ России

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что ракетный крейсер «Москва» является самым мощным кораблем Черноморского флота ВМФ России. По его словам, его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство, также корабль располагает дальнобойными комплексами С-300Ф «Форт», позволяющими обеспечить зональную противовоздушную оборону.

Ракетные крейсеры проекта «Атлант» — серия мнгогоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанической зоны. Постройка крейсеров проекта велась с 1976 по 1993 год. Их водоизмещение составляет 11 490 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, экипаж — 500 человек.

Из построенных крейсеров на данный момент три входят в состав ВМФ России: «Москва», «Маршал Устинов» на Северном флоте и «Варяг» на Тихоокеанском флоте.

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